USA - Paragwaj w meczu grupowym MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 13 czerwca 2026 godz. 03:00
Mistrzostwa świata 2026 nabierają tempa! W relacji na żywo zapraszamy na spotkanie USA – Paragwaj, które odbędzie się 13 czerwca na SoFi Stadium w Inglewood. Dla współgospodarzy turnieju będzie to niezwykle ważny mecz otwarcia fazy grupowej. Amerykanie, prowadzeni przez Christiana Pulisicia i Folarina Baloguna, uchodzą za faworytów, ale ambitny Paragwaj po powrocie na mundial po 16 latach z pewnością nie zamierza oddać punktów bez walki. Śledź z nami najważniejsze wydarzenia, gole i emocje na żywo!