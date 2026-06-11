USA - Paragwaj w meczu grupowym MŚ 2026. Relacja na żywo

Mistrzostwa Świata
USA - Paragwaj
13.06.2026
03:00
Do meczu:
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USA

1 dzień
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Paragwaj

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: sobota, 13 czerwca 2026 godz. 03:00

Mistrzostwa świata 2026 nabierają tempa! W relacji na żywo zapraszamy na spotkanie USA – Paragwaj, które odbędzie się 13 czerwca na SoFi Stadium w Inglewood. Dla współgospodarzy turnieju będzie to niezwykle ważny mecz otwarcia fazy grupowej. Amerykanie, prowadzeni przez Christiana Pulisicia i Folarina Baloguna, uchodzą za faworytów, ale ambitny Paragwaj po powrocie na mundial po 16 latach z pewnością nie zamierza oddać punktów bez walki. Śledź z nami najważniejsze wydarzenia, gole i emocje na żywo!
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