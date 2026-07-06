USA - Belgia w 1/8 finału MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 07 lipca 2026 godz. 02:00
W 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026 współgospodarze turnieju, reprezentacja USA, zmierzą się z Belgią na stadionie Lumen Field w Seattle. Amerykanie powalczą o swój pierwszy ćwierćfinał od 2002 roku, jednak zadanie utrudni im brak zawieszonego za czerwoną kartkę Folarina Baloguna. Z kolei nieprzewidywalne „Czerwone Diabły” udowodniły już swoją ogromną determinację, awansując do tej fazy po widowiskowej dogrywce i odrobieniu dwubramkowej straty w starciu z Senegalem.