Urugwaj - Hiszpania w meczu grupowym MŚ. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 27 czerwca 2026 godz. 02:00
Jest to jeden z hitów tej kolejki, jednak po ostatnich wynikach to Hiszpania jest raczej w oli faworyta. Po sensacyjnym remisie z Republiką Zielonego Przylądka i zdecydowanym zwycięstwie z Arabią Saudyjską dryżyna z Europy ma na koncie 4 punkty i zajmuje pierwsze miejsce w grupie. Z kolei Urugwaj jak dotąd swoje dwa mecze na mudnialu zremisował, zatem tylko zwycięstwo da mu awans do Wasy pucharowej. Zapowiada się emocjonujące starcie. Zapraszamy na relację na żywo.