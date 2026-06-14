Szwecja - Tunezja w meczu grupowym MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 15 czerwca 2026 godz. 04:00
zed nami emocjonujące starcie grupy F mistrzostw świata 2026. W nocy 15 czerwca Szwecja zmierzy się z Tunezją w meczu, który może mieć ogromne znaczenie w walce o awans do fazy pucharowej. Skandynawowie liczą na skuteczność swoich liderów ofensywy i solidną organizację gry, natomiast Tunezyjczycy spróbują wykorzystać szybkość oraz nieustępliwość w defensywie. Kto lepiej rozpocznie mundialową rywalizację? Zapraszamy na relację na żywo ze spotkania w Monterrey.