Szwajcaria - Algieria w 1/16 finału MŚ 2026. Relacja na żywo

Mistrzostwa Świata
Szwajcaria - Algieria
03.07.2026
05:00
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: piątek, 03 lipca 2026 godz. 05:00

Czas na wielkie emocje w fazie pucharowej mundialu! W meczu 1/16 finału mistrzostw świata 2026 Szwajcaria zmierzy się z Algierią. Europejska solidność i doświadczenie staną naprzeciw ambitnej reprezentacji Afryki Północnej, która sprawiła już w turnieju kilka niespodzianek. Stawką spotkania jest awans do 1/8 finału, dlatego nie zabraknie walki od pierwszego gwizdka. Zapraszamy na relację na żywo z tego emocjonującego starcia, które odbędzie się 3 lipca.
Reprezentacja Szwajcarii podczas Euro 2024
SzwajcariaEMIN SANSAR / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP