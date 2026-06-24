RPA - Korea Południowa w meczu grupowym MŚ. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 25 czerwca 2026 godz. 03:00
Sytuacja w grupie A powoli staje się jasna. Meksyk na pewno wyjdzie z grupy z pierwszego miejsca. Trzy pozostałe reprezentacje cały czas walczą o bezpośredni awans z drugiego miejsca oraz o potencjalne wyjście z trzeciego miejsca. Korea Południowa jest w zdecydowanie lepszej sytuacji niż RPA ze względu na zwycięstwo z Czechami. Drużyna z Azji ma na koncie 3 punkty, natomiast piłkarze z Afryki jak na razie zdobyli tylko jeden punkt. Zapraszamy na relację na żywo.