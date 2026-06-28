RPA - Kanada w 1/16 finału MŚ 2026. Relacja na żywo
45'
Spore zamieszanie pod bramką RPA. Defensor wybił piłkę z okolic linii bramkowej!
42'
David główkował z dziesiątego metra, jednak przeniósł piłkę nad poprzeczką.
39'
Brzydszy fragment meczu. Gra jest mocno rwana. Sporo fauli z obu stron.
36'
Rzut rożny dla RPA. Centra w pole karne Kanadyjczyków, jednak żaden z zawodników RPA nie zdołał zamknąć akcji.
33'
59% - 41% posiadania piłki na korzyść RPA.
30'
Spadło tempo konstruowania ofensywnych akcji. Sporo walki o piłkę w środkowej części boiska.
27'
Wracamy do gry!
24'
Przerwa na nawodnienie.
23'
Dośrodkowanie z rzutu wolnego w pole karne RPA. Cornelius oddał strzał głową, jednak trafił wprost w bramkarza!
21'
Wysoki pressing Kanadyjczyków. RPA ma spory problem z opuszczeniem własnej połowy.
18'
Centra w pole karne RPA. David uderzył z pierwszej piłki, jednak nieznacznie chybił!
16'
Spore zamieszanie pod bramką RPA. Ostatecznie defensor zdołał wybić piłkę na rzut rożny!
13'
Kanada od pierwszych minut odważnie wyszła do przodu i stara się narzucić własne warunki gry.
10'
Zablokowane uderzenie Larina! Od rzutu rożnego rozpocznie Kanada.
7'
Strzał z dystansu Mokoeny! Niepewna interwencja golkipera Kanadyjczyków
4'
Nerwowy początek rywalizacji. Liczne straty i niedokładności po obu stronach.
1'
Gramy!
Od środka rozpoczęła Kanada.
Obie ekipy już na murawie. Czas na hymny państwowe.
Witamy w relacji na żywo! Już za kilka chwil początek pierwszego meczu fazy pucharowej MŚ 2026.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 28 czerwca 2026 godz. 21:00
Faza pucharowa mistrzostw świata 2026 rusza od starcia RPA z Kanadą. „Bafana Bafana”, którzy sprawili niespodziankę awansem z grupy, zmierzą się z ambitnymi współgospodarzami turnieju. Kanadyjczycy liczą na skuteczność Jonathana Davida i wsparcie kibiców, natomiast reprezentacja RPA chce udowodnić, że jej dotychczasowe wyniki nie były przypadkiem. Stawką niedzielnego meczu jest awans do 1/8 finału, więc emocji i walki do ostatniego gwizdka z pewnością nie zabraknie. Zapraszamy na relację na żywo.