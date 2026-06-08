Portugalia - Nigeria w meczu towarzyskim przed MŚ 2026. Relacja na żywo

World Cup Friendlies
Główna runda
10.06.2026
21:45
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: środa, 10 czerwca 2026 godz. 21:45

10 czerwca w Leirii reprezentacja Portugalii zmierzy się z Nigerią w swoim ostatnim meczu towarzyskim przed startem mistrzostw świata 2026. Faworytem będą gospodarze, prowadzeni przez Roberto Martíneza, którzy traktują spotkanie jako finalny sprawdzian przed mundialem. Nigeria zamierza jednak postawić trudne warunki i wykorzystać szybkość swoich ofensywnych zawodników. Poprzednie starcie tych drużyn zakończyło się wygraną Portugalii 4:0. Zapraszamy na relację na żywo.
Piłkarz w czerwonym stroju reprezentacji Portugalii z numerem 7 na koszulce uśmiecha się szeroko i energicznie wskazuje ręką w dal, na tle rozmytej publiczności stadionu.
Cristiano RonaldoAFP