Portugalia - Nigeria w meczu towarzyskim przed MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 10 czerwca 2026 godz. 21:45
10 czerwca w Leirii reprezentacja Portugalii zmierzy się z Nigerią w swoim ostatnim meczu towarzyskim przed startem mistrzostw świata 2026. Faworytem będą gospodarze, prowadzeni przez Roberto Martíneza, którzy traktują spotkanie jako finalny sprawdzian przed mundialem. Nigeria zamierza jednak postawić trudne warunki i wykorzystać szybkość swoich ofensywnych zawodników. Poprzednie starcie tych drużyn zakończyło się wygraną Portugalii 4:0. Zapraszamy na relację na żywo.