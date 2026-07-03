Portugalia - Hiszpania w 1/8 finału MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 06 lipca 2026 godz. 21:00
Przed nami jeden z największych hitów 1/8 finału mistrzostw świata 2026. W poniedziałek 6 lipca Hiszpania zmierzy się z Portugalią w starciu dwóch europejskich potęg, które pewnie przeszły poprzednią rundę - Hiszpanie pokonali Austrię 3:0, a Portugalczycy po dramatycznym meczu wyeliminowali Chorwację 2:1. To także okazja do rewanżu za finał Ligi Narodów UEFA 2025. Śledź naszą relację na żywo i bądź na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami tego piłkarskiego hitu.