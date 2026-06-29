Portugalia - Chorwacja w 1/16 finału MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 03 lipca 2026 godz. 01:00
Przed nami jeden z najciekawiej zapowiadających się meczów 1/16 finału mistrzostw świata 2026. W nocy 3 lipca Portugalia zmierzy się z Chorwacją w walce o awans do najlepszej szesnastki turnieju. Portugalczycy imponowali w fazie grupowej skutecznością, a Chorwaci udowodnili, że potrafią wygrywać pod presją. Czy faworyci potwierdzą swoją klasę, czy doświadczenie Chorwacji okaże się kluczem do sukcesu? Zapraszamy na relację na żywo z tego emocjonującego starcia!