Norwegia - Anglia w ćwierćfinale MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 11 lipca 2026 godz. 23:00
W ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026 w Miami dojdzie do pasjonująco zapowiadającego się hitu, w którym rewelacyjna Norwegia zmierzy się z Anglią. Skandynawowie zasłużyli na miano czarnego konia turnieju po tym, jak w wielkim stylu wyeliminowali z dalszych rozgrywek naszpikowaną gwiazdami Brazylię. Synowie Albionu z kolei awansowali do tej fazy po niezwykle dramatycznym i zaciętym boju z Meksykiem, wygrywając 3:2 mimo gry w osłabieniu. Zapraszamy na relację live.