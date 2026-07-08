Norwegia - Anglia w ćwierćfinale MŚ 2026. Relacja na żywo

Mistrzostwa Świata
Norwegia - Anglia
11.07.2026
23:00
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: sobota, 11 lipca 2026 godz. 23:00

W ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026 w Miami dojdzie do pasjonująco zapowiadającego się hitu, w którym rewelacyjna Norwegia zmierzy się z Anglią. Skandynawowie zasłużyli na miano czarnego konia turnieju po tym, jak w wielkim stylu wyeliminowali z dalszych rozgrywek naszpikowaną gwiazdami Brazylię. Synowie Albionu z kolei awansowali do tej fazy po niezwykle dramatycznym i zaciętym boju z Meksykiem, wygrywając 3:2 mimo gry w osłabieniu. Zapraszamy na relację live.
Piłkarze norweskiej reprezentacji w czerwonych strojach świętują sukces na boisku; jeden z zawodników niesie kolegę na plecach, a wokół nich towarzysze z drużyny cieszą się ze zwycięstwa.
Piłkarze norweskiej reprezentacji w czerwonych strojach świętują sukces na boisku; jeden z zawodników niesie kolegę na plecach, a wokół nich towarzysze z drużyny cieszą się ze zwycięstwa.ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLUAFP