Niemcy - Curacao w meczu grupowym MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 14 czerwca 2026 godz. 19:00
Już 14 czerwca reprezentacja Niemiec rozpocznie rywalizację w grupie E mistrzostw świata 2026, mierząc się w Houston z debiutującym na mundialu Curaçao. Czterokrotni mistrzowie świata są zdecydowanym faworytem spotkania i chcą mocnym akcentem rozpocząć turniej po nieudanych występach na dwóch poprzednich mundialach. Zespół Juliana Nagelsmanna dysponuje gwiazdami pokroju Jamala Musiali i Floriana Wirtza, ale rywale zapowiadają walkę o historyczny wynik. Curaçao, najmniejszy kraj w historii MŚ, stanie przed największym wyzwaniem w swoich dziejach. Zapraszamy na relację na żywo z tego wyjątkowego starcia!