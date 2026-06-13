Niemcy - Curacao w meczu grupowym MŚ 2026. Relacja na żywo

Mistrzostwa Świata
Niemcy - Curaçao
14.06.2026
19:00
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Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 14 czerwca 2026 godz. 19:00

Już 14 czerwca reprezentacja Niemiec rozpocznie rywalizację w grupie E mistrzostw świata 2026, mierząc się w Houston z debiutującym na mundialu Curaçao. Czterokrotni mistrzowie świata są zdecydowanym faworytem spotkania i chcą mocnym akcentem rozpocząć turniej po nieudanych występach na dwóch poprzednich mundialach. Zespół Juliana Nagelsmanna dysponuje gwiazdami pokroju Jamala Musiali i Floriana Wirtza, ale rywale zapowiadają walkę o historyczny wynik. Curaçao, najmniejszy kraj w historii MŚ, stanie przed największym wyzwaniem w swoich dziejach. Zapraszamy na relację na żywo z tego wyjątkowego starcia!
Trzech piłkarzy w białych koszulkach z czarnymi, żółtymi i czerwonymi akcentami podczas celebracji bramki, uśmiechnięci i zwróceni ku sobie, wyrażają radość poprzez gesty i mimikę.
Reprezentacja NiemiecAlexander HassensteinAFP