Meksyk - RPA w meczu otwarcia MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 11 czerwca 2026 godz. 21:00
Przed nami historyczny początek mundialu 2026! W meczu otwarcia grupy A współgospodarz turnieju, Meksyk, zmierzy się z Republiką Południowej Afryki na legendarnym stadionie w Meksyku. Gospodarze będą chcieli wykorzystać atut własnej publiczności i zrobić pierwszy krok w stronę awansu, ale ambitni Afrykanie zapowiadają walkę o niespodziankę. Czy Meksyk potwierdzi rolę faworyta, czy RPA nawiąże do pamiętnego remisu z inauguracji MŚ 2010? Zapraszamy na relację na żywo z wielkich emocji, bramek i najważniejszych wydarzeń pierwszego meczu mistrzostw świata 2026! Zapraszamy na relację na żywo.