Meksyk - Anglia w 1/8 finału MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 06 lipca 2026 godz. 02:00
Czas na hit 1/8 finału mistrzostw świata! W nocy 6 lipca reprezentacja Anglii zmierzy się z Meksykiem, współgospodarzem turnieju, w meczu, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału. Anglicy, prowadzeni przez Harry'ego Kane'a, po trudnym zwycięstwie nad DR Konga staną naprzeciw rozpędzonego El Tri, które dotąd imponowało skutecznością i grą w defensywie. Śledź naszą relację na żywo i bądź na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami spotkania!