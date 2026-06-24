Maroko - Haiti w meczu grupowym MŚ. Relacja na żywo

Mistrzostwa Świata
Maroko - Haiti
25.06.2026
00:00
Do meczu:
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Maroko

10 godz.
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Haiti

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 25 czerwca 2026 godz. 00:00

Maroko całkiem przyzwoicie prezentuje się na tegorczonym Mundialu i już prawie zagwarantowało sobie awans do fazy pucharowej. Na koncie mają remis z Brazylią po emocjonującym meczu oraz zwycięstwo ze Szkocją. Z kolei reprezentacja Haiti nieżle zaprezentowała się w rywalizacji ze Szkocją. Niestety w kolejnym spotkaniu musieli uznać wyższość Brazylii. W tej potyczce murowanym faworytem jest Maroko, jednak Mistrzostwa Świata rządzą się swoimi prawami. Zapraszamy na relację na żywo.
Piłkarz w czerwonej koszulce z numerem 10 przesyła pocałunki w stronę widowni, a jego kolega z drużyny dotyka go w geście wsparcia. Obaj mają na sobie stroje sportowe, w tle widoczna rozmyta publiczność stadionowa.
PiłkarzeSEBASTIEN BOZONAFP