Maroko - Haiti w meczu grupowym MŚ. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 25 czerwca 2026 godz. 00:00
Maroko całkiem przyzwoicie prezentuje się na tegorczonym Mundialu i już prawie zagwarantowało sobie awans do fazy pucharowej. Na koncie mają remis z Brazylią po emocjonującym meczu oraz zwycięstwo ze Szkocją. Z kolei reprezentacja Haiti nieżle zaprezentowała się w rywalizacji ze Szkocją. Niestety w kolejnym spotkaniu musieli uznać wyższość Brazylii. W tej potyczce murowanym faworytem jest Maroko, jednak Mistrzostwa Świata rządzą się swoimi prawami. Zapraszamy na relację na żywo.