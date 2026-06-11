Korea Południowa - Czechy w meczu grupowym MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 12 czerwca 2026 godz. 04:00
Przed nami jedno z najciekawszych spotkań otwierających rywalizację w grupie A mistrzostw świata 2026. W nocy, 12 czerwca Korea Południowa zmierzy się z Czechami na stadionie w Guadalajarze. Azjaci, którzy nieprzerwanie występują na mundialach od 1986 roku, liczą na udany start i wykorzystanie doświadczenia swoich liderów. Dla Czechów będzie to długo wyczekiwany powrót na mundial po 20 latach przerwy. Stawką są niezwykle cenne punkty w walce o awans do fazy pucharowej. Zapraszamy na relację na żywo z tego emocjonującego starcia!