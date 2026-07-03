Kolumbia - Ghana w 1/16 finału MŚ 2026. Relacja na żywo

Mistrzostwa Świata
Kolumbia - Ghana
04.07.2026
03:30
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Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: sobota, 04 lipca 2026 godz. 03:30

Kolumbia i Ghana zmierzą się 4 lipca w meczu 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Faworytem pozostają Los Cafeteros, którzy pewnie przeszli przez fazę grupową i imponują organizacją gry oraz siłą ofensywy. Czarne Gwiazdy awansowały do fazy pucharowej dzięki waleczności i skutecznej defensywie, dlatego zapowiada się zacięta rywalizacja o miejsce w 1/8 finału. Śledź naszą relację na żywo i bądź na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami tego spotkania.
Dwóch piłkarzy walczy o piłkę na murawie podczas meczu, jeden ubrany w czerwony, drugi w żółty strój sportowy.
GhanaMERT ALPER DERVISAFP