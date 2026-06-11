Katar - Szwajcaria w meczu grupowym MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 13 czerwca 2026 godz. 21:00
Mistrzostwa świata 2026 nabierają rozpędu! W sobotni wieczór 13 czerwca w Santa Clara reprezentacja Kataru rozpocznie walkę o historyczny awans z grupy B starciem ze Szwajcarią. Azjaci, prowadzeni przez gwiazdy swojej złotej generacji, będą chcieli udowodnić, że doświadczenia z mundialu 2022 nie poszły na marne. Po drugiej stronie staną Helweci - zespół słynący z organizacji gry, turniejowej regularności i skuteczności w najważniejszych momentach. Dla obu drużyn to mecz o ogromnym znaczeniu już na starcie rywalizacji grupowej. Kto lepiej rozpocznie mundialową kampanię? Zapraszamy na relację na żywo z meczu Katar - Szwajcaria!