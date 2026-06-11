Kanada - Bośnia i Hercegowina w meczu grupowym MŚ 2026. Relacja na żywo

Mistrzostwa Świata
Kanada - Bośnia i Hercegowina
12.06.2026
21:00
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Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: piątek, 12 czerwca 2026 godz. 21:00

Kanada rozpoczyna domowe mistrzostwa świata 2026 od starcia z Bośnią i Hercegowiną. Gospodarze turnieju, prowadzeni przez Jessego Marscha i liczący na błysk takich gwiazd jak Alphonso Davies czy Jonathan David, chcą sięgnąć po historyczne pierwsze zwycięstwo na mundialu. Bośniacy, wracający na MŚ po raz drugi w historii, zamierzają pokrzyżować te plany, opierając swoją grę m.in. na doświadczeniu Edina Džeko. Emocji w Toronto z pewnością nie zabraknie. Zapraszamy na relację na żywo.
Haris Duljević (L) i kapitan reprezentacji Bośni i Hercegowiny Edin Dżeko
Bośnia i HercegowinaAFP