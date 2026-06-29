Holandia - Maroko w 1/16 finału MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 30 czerwca 2026 godz. 03:00
Przed nami jeden z najciekawiej zapowiadających się meczów 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Holandia, która wygrała grupę F, zmierzy się z ambitnym Marokiem - rewelacją ostatnich mundiali i drugim zespołem grupy C. Obie reprezentacje przeszły przez fazę grupową bez porażki, dlatego trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Kto zrobi kolejny krok w stronę mundialowego triumfu? Zapraszamy na relację na żywo z emocjonującego starcia w Monterrey.