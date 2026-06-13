Holandia - Japonia w meczu grupowym MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 14 czerwca 2026 godz. 22:00
Przed nami jedno z najciekawszych spotkań pierwszej kolejki fazy grupowej MŚ 2026. W niedzielę 14 czerwca w Dallas reprezentacja Holandii zmierzy się z Japonią w meczu grupy F. „Oranje”, prowadzeni przez Ronalda Koemana, należą do grona kandydatów do awansu z pierwszego miejsca, ale Japończycy od lat udowadniają, że potrafią sprawiać niespodzianki największym. Starcie technicznej, zdyscyplinowanej Japonii z ofensywnie usposobioną Holandią może mieć kluczowe znaczenie dla układu tabeli już na starcie mundialu. Zapraszamy na relację na żywo.