Holandia - Japonia w meczu grupowym MŚ 2026. Relacja na żywo

Mistrzostwa Świata
Holandia - Japonia
14.06.2026
22:00
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Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 14 czerwca 2026 godz. 22:00

Przed nami jedno z najciekawszych spotkań pierwszej kolejki fazy grupowej MŚ 2026. W niedzielę 14 czerwca w Dallas reprezentacja Holandii zmierzy się z Japonią w meczu grupy F. „Oranje”, prowadzeni przez Ronalda Koemana, należą do grona kandydatów do awansu z pierwszego miejsca, ale Japończycy od lat udowadniają, że potrafią sprawiać niespodzianki największym. Starcie technicznej, zdyscyplinowanej Japonii z ofensywnie usposobioną Holandią może mieć kluczowe znaczenie dla układu tabeli już na starcie mundialu. Zapraszamy na relację na żywo.
Memphis Depay (z lewej) i Tijjani Reijnders. W tym momencie Holandia prowadziła 2:1
HolandiaAFP