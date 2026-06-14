Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka w meczu grupowym MŚ 2026. Relacja na żywo

Mistrzostwa Świata
Hiszpania - Rep. Ziel. Przylądka
15.06.2026
18:00
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 15 czerwca 2026 godz. 18:00

Już 15 czerwca zapraszamy na relację na żywo z meczu Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka, otwierającego rywalizację w grupie H mistrzostw świata 2026. Faworyzowana Hiszpania, mistrz Europy i jedna z głównych kandydatek do końcowego triumfu, rozpocznie mundial od starcia z debiantem na tej imprezie. Zespół z Wysp Zielonego Przylądka po raz pierwszy wystąpi na mundialu i będzie chciał sprawić sensację przeciwko jednej z najmocniejszych drużyn globu. Czy gwiazdy La Roja z Lamine’em Yamalem na czele potwierdzą swoją klasę, czy też underdog napisze piękną historię? Śledźcie z nami wynik, najważniejsze akcje i pomeczowe reakcje na żywo!
Nico Williams, Pedri i Lamine Yamal
Nico Williams, Pedri i Lamine YamalCHRISTIAN CHARISIUS / DPA / dpa Picture-AllianceAFP