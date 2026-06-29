Hiszpania - Austria w 1/16 finału MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 02 lipca 2026 godz. 21:00
Czas na wielkie emocje w fazie pucharowej mundialu! W czwartkowy wieczór 2 lipca Hiszpania, triumfator grupy H, zmierzy się z Austrią, która awansowała do 1/16 finału z drugiego miejsca w grupie J. Faworytem pozostaje ekipa z Półwyspu Iberyjskiego, ale Austriacy już w fazie grupowej udowodnili, że potrafią postawić się silniejszym rywalom. Kto zrobi kolejny krok w stronę mistrzostwa świata? Zapraszamy na relację na żywo z tego emocjonującego spotkania!