Haiti - Szkocja w meczu grupowym MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 14 czerwca 2026 godz. 03:00
Przed nami emocjonujące starcie grupy C mistrzostw świata 2026! Reprezentacje Haiti i Szkocji zmierzą się 14 czerwca w swoim pierwszym meczu turnieju. Dla Haitańczyków będzie to powrót na mundial po ponad półwieczu, a Szkoci wystąpią na tej imprezie po raz pierwszy od 1998 roku. Faworytem spotkania wydają się być podopieczni Steve’a Clarke’a, którzy liczą na udany start w bardzo wymagającej grupie z Brazylią i Marokiem. Haiti zapowiada jednak walkę o historyczne zwycięstwo i sprawienie niespodzianki. Zapraszamy na relację na żywo z meczu, który może mieć ogromne znaczenie w kontekście awansu do fazy pucharowej.