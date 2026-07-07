Francja - Maroko w ćwierćfinale MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 09 lipca 2026 godz. 22:00
Ćwierćfinałowy pojedynek Mistrzostw Świata pomiędzy Francją a Marokiem zapowiada się jako absolutny hit fazy pucharowej turnieju. Obie reprezentacje wywalczyły awans do tej rundy po zaciętych spotkaniach 1/8 finału, w których Francuzi przełamali opór Paragwaju, a Marokańczycy okazali się lepsi od Kanady. Dla zespołu z Afryki Północnej będzie to doskonała okazja do rewanżu za półfinał poprzedniego mundialu, w którym musieli uznać wyższość Trójkolorowych. Choć to europejska drużyna uchodzi za faworyta tego starcia, nieustępliwość oraz świetna organizacja gry Lwów Atlasu gwarantują wielkie emocje i walkę o każdą piłkę.