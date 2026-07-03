Brazylia - Norwegia w 1/8 finału MŚ 2026. Relacja na żywo

Mistrzostwa Świata
Brazylia - Norwegia
05.07.2026
22:00
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 05 lipca 2026 godz. 22:00

Czas na wielki hit 1/8 finału mistrzostw świata! W niedzielę 5 lipca Brazylia zmierzy się z Norwegią w walce o awans do ćwierćfinału. Faworyzowani Canarinhos, którzy wyeliminowali Japonię, staną naprzeciw rozpędzonych Skandynawów, prowadzonych przez Erlinga Haalanda po zwycięstwie nad Wybrzeżem Kości Słoniowej. Czy Brazylijczycy potwierdzą aspiracje do tytułu, czy Norwegia sprawi kolejną sensację? Zapraszamy na relację na żywo z tego emocjonującego starcia!
Dwóch piłkarzy reprezentacji Brazylii w żółtych koszulkach podczas celebracji na boisku, jeden z nich pokazuje numer 7 na plecach, a drugi wykonuje charakterystyczny gest rękami.
BrazyliaRODOLFO BUHRERAFP