Brazylia - Norwegia w 1/8 finału MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 05 lipca 2026 godz. 22:00
Czas na wielki hit 1/8 finału mistrzostw świata! W niedzielę 5 lipca Brazylia zmierzy się z Norwegią w walce o awans do ćwierćfinału. Faworyzowani Canarinhos, którzy wyeliminowali Japonię, staną naprzeciw rozpędzonych Skandynawów, prowadzonych przez Erlinga Haalanda po zwycięstwie nad Wybrzeżem Kości Słoniowej. Czy Brazylijczycy potwierdzą aspiracje do tytułu, czy Norwegia sprawi kolejną sensację? Zapraszamy na relację na żywo z tego emocjonującego starcia!