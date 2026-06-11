Brazylia - Maroko w meczu grupowym MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 14 czerwca 2026 godz. 00:00
Czas na hit grupy C mistrzostw świata 2026! Brazylia rozpoczyna walkę o szósty tytuł mistrzowski starciem z ambitnym Marokiem. Canarinhos, prowadzeni przez Carlo Ancelottiego, należą do grona głównych faworytów turnieju, ale na inaugurację czeka ich wymagający rywal. Marokańczycy od kilku lat należą do światowej czołówki i potrafią sprawiać problemy największym reprezentacjom. Kto lepiej wejdzie w mundial i zrobi pierwszy krok w stronę fazy pucharowej? Zapraszamy na relację na żywo z meczu Brazylia - Maroko!