Belgia - Senegal w 1/16 finału MŚ 2026. Relacja na żywo

Mistrzostwa Świata
Belgia - Senegal
01.07.2026
22:00
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Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: środa, 01 lipca 2026 godz. 22:00

Faza pucharowa nie wybacza błędów. W środę, 1 lipca, Belgia zmierzy się z Senegalem w meczu 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Europejczycy awansowali do fazy play-off bez porażki, ale ich droga nie była łatwa. Senegal pokazał z kolei charakter, zapewniając sobie awans po znakomitym występie w ostatnim meczu grupowym. Zapowiada się wyrównane starcie, w którym o losach awansu mogą zdecydować detale. Śledź z nami relację na żywo z tego emocjonującego pojedynku!
Romelu Lukaku (Belgia)
Romelu Lukaku (Belgia)AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP