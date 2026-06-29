Belgia - Senegal w 1/16 finału MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 01 lipca 2026 godz. 22:00
Faza pucharowa nie wybacza błędów. W środę, 1 lipca, Belgia zmierzy się z Senegalem w meczu 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Europejczycy awansowali do fazy play-off bez porażki, ale ich droga nie była łatwa. Senegal pokazał z kolei charakter, zapewniając sobie awans po znakomitym występie w ostatnim meczu grupowym. Zapowiada się wyrównane starcie, w którym o losach awansu mogą zdecydować detale. Śledź z nami relację na żywo z tego emocjonującego pojedynku!