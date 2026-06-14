Belgia - Egipt w meczu grupowym MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 15 czerwca 2026 godz. 21:00
Przed nami jedno z najciekawszych spotkań 1. kolejki grupy G mistrzostw świata 2026. Belgia, uznawana za faworyta grupy, zmierzy się z ambitnym Egiptem, który liczy na błysk swoich największych gwiazd i sprawienie niespodzianki. Starcie w Seattle może mieć ogromne znaczenie w walce o awans do fazy pucharowej. Czy Belgowie potwierdzą swoją klasę, czy Egipcjanie nawiążą do sensacyjnego zwycięstwa nad „Czerwonymi Diabłami” z meczu towarzyskiego w 2022 roku? Zapraszamy na relację na żywo!