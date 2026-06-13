Australia - Turcja w meczu grupowym MŚ 2026. Relacja na żywo

Mistrzostwa Świata
Australia - Turcja
14.06.2026
06:00
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Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 14 czerwca 2026 godz. 06:00

Przed nami niezwykle interesujące starcie grupy D mistrzostw świata 2026. W Vancouver reprezentacja Australii zmierzy się z Turcją w meczu, który może mieć ogromne znaczenie w walce o awans do fazy pucharowej. Faworytem wydają się Turcy, wracający na mundial po 24 latach przerwy i dysponujący gwiazdami pokroju Ardy Gülera czy Hakana Çalhanoğlu. Australijczycy pod wodzą Tony’ego Popovicia liczą jednak na sprawienie niespodzianki, stawiając na organizację gry, dyscyplinę taktyczną i doświadczenie zdobyte podczas ostatnich mundiali. Czy „Socceroos” zatrzymają technicznie świetnie wyszkolonych rywali, czy też Turcja udanie rozpocznie swój powrót na największą piłkarską scenę? Zapraszamy na relację na żywo!
czterech piłkarzy tureckiej reprezentacji w czerwonych strojach celebruje bramkę na murawie stadionu, na tle wiwatującej publiczności
TurcjaYASIN AKGULAFP