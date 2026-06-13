Australia - Turcja w meczu grupowym MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 14 czerwca 2026 godz. 06:00
Przed nami niezwykle interesujące starcie grupy D mistrzostw świata 2026. W Vancouver reprezentacja Australii zmierzy się z Turcją w meczu, który może mieć ogromne znaczenie w walce o awans do fazy pucharowej. Faworytem wydają się Turcy, wracający na mundial po 24 latach przerwy i dysponujący gwiazdami pokroju Ardy Gülera czy Hakana Çalhanoğlu. Australijczycy pod wodzą Tony’ego Popovicia liczą jednak na sprawienie niespodzianki, stawiając na organizację gry, dyscyplinę taktyczną i doświadczenie zdobyte podczas ostatnich mundiali. Czy „Socceroos” zatrzymają technicznie świetnie wyszkolonych rywali, czy też Turcja udanie rozpocznie swój powrót na największą piłkarską scenę? Zapraszamy na relację na żywo!