Australia - Egipt w 1/16 finału MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 03 lipca 2026 godz. 20:00
Przed nami jedno z najciekawszych starć 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Australia zmierzy się z Egiptem w meczu, którego stawką będzie awans do najlepszej szesnastki turnieju. Socceroos liczą na historyczne przełamanie w fazie pucharowej, a Egipcjanie, z Mohamedem Salahem w centrum uwagi, chcą potwierdzić świetną dyspozycję z fazy grupowej. Kto wytrzyma presję i zrobi kolejny krok w stronę mundialowego sukcesu? Zapraszamy na relację na żywo z meczu, który odbędzie się 3 lipca.