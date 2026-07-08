Argentyna - Szwajcaria w ćwierćfinale MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 12 lipca 2026 godz. 03:00
W ostatnim meczu ćwierćfinałowym Mistrzostw Świata 2026 aktualni obrońcy tytułu, Argentyńczycy, zmierzą się z nieprzewidywalną reprezentacją Szwajcarii. Albicelestes awansowali do tej fazy po nieprawdopodobnym dreszczowcu z Egiptem, w którym odwrócili losy spotkania w samej końcówce, wyciągając wynik z 0:2 na 3:2. Z kolei podopieczni selekcjonera Helwetów zameldowali się w najlepszej ósemce turnieju po wyczerpującym boju i wygranej serii rzutów karnych przeciwko Kolumbii. Choć to naszpikowana gwiazdami ekipa z Ameryki Południowej uchodzi za faworyta, niezwykle zdyscyplinowana taktycznie Szwajcaria spróbuje sprawić gigantyczną niespodziankę i zablokować Lionelowi Messiemu drogę do półfinału.