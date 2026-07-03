Argentyna - Republika Zielonego Przylądka w 1/16 finału MŚ 2026. Relacja na żywo

Mistrzostwa Świata
Argentyna - Rep. Ziel. Przylądka
04.07.2026
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Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: sobota, 04 lipca 2026 godz. 00:00

Czas na pierwszy mecz fazy pucharowej dla obrońców tytułu! Argentyna, która pewnie wygrała grupę J, zmierzy się z rewelacją mundialu - Republiką Zielonego Przylądka. Debiutanci na MŚ pozostają niepokonani i już sprawili kilka niespodzianek, ale teraz czeka ich największe wyzwanie. Czy Lionel Messi i spółka potwierdzą status faworyta, czy afrykański Kopciuszek napisze kolejny rozdział swojej niezwykłej historii? Zapraszamy na relację na żywo z meczu 4 lipca.
Piłkarz w czarnej koszulce z numerem 10 wskazuje ręką kierunek podczas meczu piłkarskiego.
Leo MessiIMAGO/Bahho KaraAFP