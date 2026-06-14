Arabia Saudyjska - Urugwaj w meczu grupowym MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 16 czerwca 2026 godz. 00:00
Przed nami emocjonujące starcie grupy H mistrzostw świata 2026! Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem w swoim pierwszym meczu turnieju, a stawką będą niezwykle cenne punkty w walce o awans do fazy pucharowej. Faworytem pozostają dwukrotni mistrzowie świata z Ameryki Południowej, którzy dysponują młodą, ale bardzo jakościową kadrą z Federico Valverde i Darwinem Núñezem na czele. Saudyjczycy liczą natomiast na sprawienie kolejnej mundialowej niespodzianki. Zapraszamy na relację na żywo z Miami, gdzie emocji z pewnością nie zabraknie! Zapraszamy na relację na żywo.