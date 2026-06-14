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5. dzień Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 15 czerwca 2026 godz. 07:00
Przed nami 5. dzień piłkarskich mistrzostw świata 2026 i kolejne emocje na boiskach USA, Kanady oraz Meksyku. W poniedziałek 15 czerwca do gry wkroczą reprezentacje grup G i H. Kibice zobaczą m.in. starcie Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, Belgii z Egiptem, a także interesująco zapowiadające się pojedynki Arabii Saudyjskiej z Urugwajem oraz Iranu z Nową Zelandią. Zapraszamy na relację na żywo, w której nie zabraknie wyników, statystyk, komentarzy i najważniejszych wydarzeń z mundialowych aren.