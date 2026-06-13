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4. dzień Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 14 czerwca 2026 godz. 07:00
Czwarty dzień Mistrzostw Świata 2026 zapowiada się niezwykle interesująco. W niedzielę 14 czerwca kibice będą śledzić kolejne mecze fazy grupowej, w tym starcia Niemiec z Curaçao, Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem, Haiti ze Szkocją oraz Australii z Turcją. Faworyci będą walczyć o pierwsze zwycięstwa i cenne punkty, a debiutanci spróbują sprawić niespodzianki. Zapraszamy na relację na żywo, pełną bramek, emocji i najważniejszych wydarzeń prosto z mundialowych stadionów.