Wkrótce na żywo

4. dzień Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026. Relacja na żywo

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 14 czerwca 2026 godz. 07:00

Czwarty dzień Mistrzostw Świata 2026 zapowiada się niezwykle interesująco. W niedzielę 14 czerwca kibice będą śledzić kolejne mecze fazy grupowej, w tym starcia Niemiec z Curaçao, Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem, Haiti ze Szkocją oraz Australii z Turcją. Faworyci będą walczyć o pierwsze zwycięstwa i cenne punkty, a debiutanci spróbują sprawić niespodzianki. Zapraszamy na relację na żywo, pełną bramek, emocji i najważniejszych wydarzeń prosto z mundialowych stadionów.
Japoński piłkarz w niebieskim stroju z numerem 8 biegnie po murawie z piłką u nogi podczas meczu.
JaponiaYuichi YamazakiAFP