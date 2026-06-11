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3. dzień Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: sobota, 13 czerwca 2026 godz. 07:00
Trzeci dzień piłkarskich Mistrzostw Świata 2026 zapowiada się niezwykle emocjonująco. W sobotę 13 czerwca do gry wejdą kolejne reprezentacje, a kibice będą mogli śledzić m.in. starcie USA z Paragwajem oraz pojedynek Kataru ze Szwajcarią. Hitem dnia będzie jednak konfrontacja Brazylii z Marokiem - zespołów, które należą do grona kandydatów do awansu z grupy C. To kolejna odsłona historycznego mundialu rozgrywanego w USA, Kanadzie i Meksyku, z udziałem rekordowych 48 drużyn. Zapraszamy na relację na żywo z najważniejszych wydarzeń dnia!