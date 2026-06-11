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2. dzień Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: piątek, 12 czerwca 2026 godz. 07:00
Drugi dzień Mistrzostw Świata 2026 przyniesie kolejne wielkie emocje! Po inauguracyjnych spotkaniach do gry wkraczają następni współgospodarze turnieju. W Toronto reprezentacja Kanady zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, a wieczorem w Los Angeles kibice zobaczą starcie USA z Paragwajem. To pierwsze mecze grupowe tych drużyn, dlatego stawka od początku będzie wysoka. Śledź naszą relację na żywo i bądź na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami mundialu 2026! Zapraszamy na relację na żywo.