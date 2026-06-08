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1. dzień Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: czwartek, 11 czerwca 2026 godz. 07:00
Czas na start największego piłkarskiego święta świata! Już 11 czerwca ruszają Mistrzostwa Świata 2026, pierwsze w historii rozgrywane w trzech krajach - USA, Meksyku i Kanadzie oraz z udziałem 48 reprezentacji. W meczu otwarcia na legendarnym Estadio Azteca gospodarze z Meksyku zmierzą się z Republiką Południowej Afryki. W naszej relacji na żywo będziemy śledzić wszystkie najważniejsze wydarzenia inauguracyjnego dnia mundialu - od ceremonii otwarcia po pierwsze emocje na boisku. Zapraszamy na relację na żywo.