Grzegorz Krychowiak zaczynał swoją przygodę z futbolem w klubach z północy Polski - m.in. w Arce Gdynia, natomiast bardzo wcześnie, jeszcze w okresie juniorskim, przeniósł się do Francji.

Tam trafił najpierw do Girondins Bordeaux, a potem bronił też barw Stade de Reims czy FC Nantes, ostatecznie przenosząc się do hiszpańskiej Sevilli. Na Półwyspie Iberyjskim zaliczył swój bez dwóch zdań najlepszy okres w karierze, który w połączeniu z dobrymi występami w reprezentacji Polski zaowocował jego powrotem do francuskich rozgrywek - a konkretnie transferem do PSG.

Krychowiak powspominał dawne czasy. Zwrócił uwagę na jedno

Dla wielu kibiców właśnie ta przeprowadzka do Paryża okazała się kluczową dla Krychowiaka cezurą, po której nigdy nie zdołał on wspiąć się ponownie na poziom, jaki prezentował wśród "Los Nervionenses". Wygląda na to, że sam zawodnik... też podziela taką opinię.

Na profilu Ligue 1 na portalu X pojawiła się ostatnio kompilacja najlepszych zagrań "Krychy" z czasów gry w różnych francuskich klubach, a 35-latek opatrzył ją następującym opisem: "Krychowiak przed PSG to był kot…".

Te słowa spotkały się z licznymi reakcjami i odpowiedziami kibiców - zdarzały się wśród nich teksty uszczypliwe, ale w znaczącej mierze wspominano tu pozytywne aspekty kariery piłkarza. "Przed PSG to był tygrys" - napisał jeden z użytkowników. "Pan Grzegorz co w Sevilli Messiego do kieszeni chował to jego" - dodał inny.

Krychowiak wciąż nie ma klubu. Czas na wielki powrót do grania w Polsce?

Grzegorz Krychowiak obecnie pozostaje bez klubu - wraz z końcem kampanii 2025/2026 wygasł bowiem jego kontrakt z cypryjskim Anorthosisem Famagusta. W jednym z ostatnich wywiadów doświadczony gracz dał do zrozumienia, że obecnie nie wyklucza żadnego scenariusza dotyczącego swojej zawodowej przyszłości - w tym i potencjalnej gry w PKO BP Ekstraklasie.

