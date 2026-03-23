Latem 2025 roku Maxi Oyedele przeniósł się z Legii Warszawa do Strasbourga i do tej pory trudno było postrzegać to jako udany ruch.

Reprezentant Polski grał bardzo mało, co ze względu na młody wiek było dość zrozumiale. Jego walkę o grę we francuskiej drużynie brutalnie przerwał uraz pachwiny, który pojawił się we wrześniu.

Bardzo uciążliwa i skomplikowana kontuzja wyłączyła go z gry na 162 dni. Polak stracił aż 27 meczów Strasbourga. W tym czasie w drużynie zmienił się trener - Liam Rosenior przejął Chelsea, a zespół Oyedele prowadzi Gary O'Neil.

Teraz Maxi Oyedele wraca do regularnej gry. Pierwszy występ (jednominutowy) zanotował 27 lutego przeciwko Lens. Później dostał po kilkanaście minut w starciach z Auxerre i Rijeką. 22 marca przeciwko Nantes wyszedł wreszcie w podstawowym składzie.

Oyedele wraca do pierwszego składu i od razu zachwyca. Cudowny gol na wagę zwycięstwa

Tego dnia Maxi Oyedele wreszcie się przełamał i zachwycił całą Francję. Cierpiał przez wiele miesięcy, ale nadszedł dla niego moment chwały. W doliczonym do pierwszej połowy czasie gry Polak popisał się piękną indywidualną akcją. Zmylił obrońcę i doskonale zastosował uderzenie "fałszem", czyli zewnętrzną częścią stopy.

Oyedele dokręcił piłkę na niskiej wysokości, ale zrobił to idealnie. Piłka zrobiła "rogala" i wkleiła się w siatkę tuż przy samym słupku. Był to gol na 1:1, który przywrócił Strasbourg do remisu.

Rozwiń

W drugiej połowie drużyna Maxiego Oyedele stanęła na wysokości zadania. Strasbourg wygrał 3:2, więc ostatecznie gol Polaka okazał się niezwykle ważny. Dla niego samego to znakomita wiadomość. Taki występ na pewno doda Oyedele kilka ważnych punktów u trenera O'Neila.

To również bardzo dobra wiadomość dla reprezentacji Polski w kontekście przyszłości. Oyedele jest bowiem piłkarzem grającym na pozycji środkowego pomocnika z nastawieniem defensywnym i, jak widać, również ciągiem na bramkę. Jeśli ominą go kontuzję i odpowiednio rozwinie się w Strasbourgu, Polska w niedalekiej przyszłości może odnieść bardzo wymierne korzyści z posiadania go.

Jan Bednarek, Maxi Oyedele i Karol Świderski

Maxi Oyedele

Robert Lewandowski, Maxi Oyedele i Bartosz Kapustka

