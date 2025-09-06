PSG długo czekało na ten moment. Marzeniem włodarzy paryskiej ekipy było bowiem wywalczenie Ligi Mistrzów, której dotychczas brakowało w klubowej gablocie z trofeami. Francuski hegemon już we wcześniejszych kampaniach był niezwykle bliski sięgnięcia po ostateczny triumf w Lidze Mistrzów, jednak za każdym razem szanse na wywalczenie premierowego trofeum były zaprzepaszczane na "ostatniej prostej". Sytuacja zmieniła się dopiero w 2025 roku, kiedy to pod wodzą Luisa Enrique paryżanie zdemolowali finałowych rywali z Mediolanu, pieczętując tym samym pierwszą wygraną Ligę Mistrzów w historii.

Był to również sezon, w który PSG mogło się pochwalić mistrzostwem Francji oraz wywalczeniem puchar kraju. Do kompletu brakowało już tylko trofeum za zwycięstwo w KMŚ i wiele wskazywało na to, że i ten puchar trafi ostatecznie w ręce Enrique i spółki. Londyńska Chelsea sprawiła jednak sporą niespodziankę, pokonując faworytów finałowego starcia. Niemniej zeszłoroczne rozgrywki w przypadku PSG uznać można za bardzo udane.

Wypadek Luisa Enrique. Trener PSG złamał obojczyk. Konieczna będzie operacja

Podopieczni Enrique fenomenalnie zainaugurowali również sezon 2025/2026, zwyciężając mecz o superpuchar UEFA, a także odnosząc triumf w trzech pierwszych kolejkach francuskiej Ligue 1.

Niestety podczas przerwy reprezentacyjnej kibice paryskiego zespołu zderzyli się z przykrą informacją ws. wspomnianego wcześniej Luisa Enrique. Za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych klub przekazał bowiem, iż trenera paryżan miał ulec poważnemu wypadkowi, wskutek którego doznał on kontuzji.

"Po wypadku rowerowym w piątek, trener Paris Saint-Germain, Luis Enrique, został opatrzony przez pogotowie ratunkowe i przejdzie operację złamania obojczyka. Klub wyraża pełne wsparcie i życzy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Dalsze informacje zostaną opublikowane w odpowiednim czasie" - piszą przedstawiciele PSG.

