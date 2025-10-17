Sześć goli i potknięcie PSG. Hit we Francji, w roli głównej klub Polaka

Na inaugurację ósmej kolejki Ligue 1 kibicom trafił się naprawdę emocjonujący mecz - oto bowiem mistrzowie kraju z PSG podjęli u siebie ambitną drużynę SC Strasbourg, która w bieżącej kampanii zdołała zakotwiczyć blisko szczytu tabeli.

Paryżanie po niedawnym remisie z Lille chcieli uniknąć kolejnej utraty punktów, natomiast przeciwnicy postawili im twarde warunki, co znalazło swoje odzwierciedlenie w iście hokejowym rezultacie.

Włochy - Izrael. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Wielkie emocje w meczu PSG - Strasbourg. Remis nie urządzał tu nikogo

Wynik na korzyść PSG już w 6. minucie otworzył Barcola, natomiast "Les Bleu et Blanc" jeszcze przed przerwą odpowiedzieli dwoma golami - w 26. i 41. minucie do siatki trafiali Panichelli i Moreira.

Po zmianie stron Panichelli skompletował dublet w 49. minucie, a po niespełna 10 minutach "Les Parisiens" otrzymali od losu kapitalną szansę - sędzia podyktował bowiem na ich korzyść rzut karny, którego wykorzystał Ramos.

W 79. minucie gola przy swym nazwisku zapisał też Mayulu i to był koniec kanonady - doszło do remisu 3:3 i podziału punktów. Efekt jest taki, że PSG na razie wciąż jest liderem tabeli z 17 pkt na koncie, a Strasbourg jest tuż za nim z jednym "oczkiem" mniej w swym dorobku. Oba kluby mogą zostać przeskoczone niebawem przez Olympique Marsylia i Olympique Lyon - te mają po 15 pkt, ale jeszcze nie rozegrały w tej kolejcec swych meczów.

Maxi Oyedele wciąż poza kadrą meczową Strasbourga

Niestety potyczka Paris Saint-Germain ze Strasbourgiem nie przyniosła dobrych wieści w kwestii Maxiego Oyedele - reprezentant Polski po powrocie do pełni zdrowia po niedawnej kontuzji znów znalazł się całkowicie poza składem ekipy z Alzacji. W obecnym sezonie w meczach o stawkę jak dotychczas zaliczył jedynie 24 minuty w potyczce z Brondby w Lidze Konferencji...

Maxi Oyedele Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Maxi Oyedele AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP