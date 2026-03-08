Siedem minut, dwa gole. Polak w roli głównej. Urban zaciera ręce przed barażami

W styczniu Sebastian Szymański podpisał kontrakt ze Stade Rennes ważny do połowy 2029 roku. Francuzi zapłacili za zawodnika 9,5 mln euro tureckiemu Fenerbahce. Nad Bosforem polski pomocnik grał przez 2,5 sezonu.

W Ligue 1 zaaklimatyzował się bez większych perypetii. W niedzielne popołudnie znalazł się w wyjściowej jedenastce na wyjazdowy mecz 25. kolejki z OGC Nice. Na przestrzeni siedmiu minut wziął udział w obu bramkowych akcjach.

Sebastian Szymański dał popis w Ligue 1. Najpierw asysta drugiego stopnia, potem premierowy gol

Była 13. minuta, gdy Szymański zaliczył kluczowe podanie w pole karne do Valentina Rongiera. Ten tylko wycofał piłkę spod linii końcowej i po chwili było 0:1. Na listę strzelców wpisał się Esteban Lepaul.

Polak sam trafił do siatki w 20. minucie. Otrzymał wówczas futbolówkę przed "szesnastką", uderzył bez zastanowienia i zrobiło się 0:2. W tej sytuacji bramkarzowi rywali utrudnił skuteczną interwencję rykoszet.

To pierwszy gol Szymańskiego w Ligue 1 (w siódmym występie). Na koncie ma w tej chwili bramkę i dwie asysty.

Gospodarze postarali się o kontaktowego gola po półgodzinie gry. Tyle że trafienie nie zostało uznane. Powtórki wykazały zagranie ręką jednego z graczy OGC Nice.

Ekipa Polaka na przerwę mogła schodził z wyższym prowadzeniem. W 36. minucie Lapaul nie wykorzystał jednak rzutu karnego. Mecz trwa, aktualny wynik możesz śledzić TUTAJ.

Dobra forma Szymańskiego cieszy selekcjonera Jana Urbana. Do pierwszego barażu o mundial zostało raptem 18 dni. Już 26 marca zagramy z Albanią na PGE Narodowym. Jeśli konfrontacja zakończy się dla nas pomyślnie, pięć dni później - już bezpośrednio o awans - zmierzymy się w gościnie ze zwycięzcą spotkania Ukraina - Szwecja.

Sebastian Szymański Andrzej Iwanczuk East News

Sebastian Szymański i Piotr Zieliński Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Urban Wojtek Radwański AFP

