Siedem minut, dwa gole. Polak w roli głównej. Urban zaciera ręce przed barażami

Łukasz Żurek

Kapitalny występ Sebastiana Szymańskiego we francuskiej Ligue 1. Reprezentant Polski zapracował na miano bohatera na przestrzeni ledwie siedmiu minut. Najpierw zaliczył kluczowe podanie w bramkowej akcji, a potem sam skierował piłkę do siatki - dzięki temu jego Stade Rennes prowadziło 2:0 w wyjazdowej potyczce z OGC Nice. Dla 26-letniego pomocnika to premierowy gol w ekstraklasie aktualnych wicemistrzów świata.

Sebastian Szymański w biało-czarnym stroju klęczy na murawie; obok mężczyzna w okularach w okrągłym kadrze.
Sebastian Szymański może odegrać jedną z kluczowych ról w barażach o awans do finałów MŚ. Selekcjoner Jan Urban bacznie go obserwuje AFP/Newspix

W styczniu Sebastian Szymański podpisał kontrakt ze Stade Rennes ważny do połowy 2029 roku. Francuzi zapłacili za zawodnika 9,5 mln euro tureckiemu Fenerbahce. Nad Bosforem polski pomocnik grał przez 2,5 sezonu.

W Ligue 1 zaaklimatyzował się bez większych perypetii. W niedzielne popołudnie znalazł się w wyjściowej jedenastce na wyjazdowy mecz 25. kolejki z OGC Nice. Na przestrzeni siedmiu minut wziął udział w obu bramkowych akcjach.

Sebastian Szymański dał popis w Ligue 1. Najpierw asysta drugiego stopnia, potem premierowy gol

Była 13. minuta, gdy Szymański zaliczył kluczowe podanie w pole karne do Valentina Rongiera. Ten tylko wycofał piłkę spod linii końcowej i po chwili było 0:1. Na listę strzelców wpisał się Esteban Lepaul.

Polak sam trafił do siatki w 20. minucie. Otrzymał wówczas futbolówkę przed "szesnastką", uderzył bez zastanowienia i zrobiło się 0:2. W tej sytuacji bramkarzowi rywali utrudnił skuteczną interwencję rykoszet.

To pierwszy gol Szymańskiego w Ligue 1 (w siódmym występie). Na koncie ma w tej chwili bramkę i dwie asysty.

Gospodarze postarali się o kontaktowego gola po półgodzinie gry. Tyle że trafienie nie zostało uznane. Powtórki wykazały zagranie ręką jednego z graczy OGC Nice.

Ekipa Polaka na przerwę mogła schodził z wyższym prowadzeniem. W 36. minucie Lapaul nie wykorzystał jednak rzutu karnego. Mecz trwa, aktualny wynik możesz śledzić TUTAJ.

Dobra forma Szymańskiego cieszy selekcjonera Jana Urbana. Do pierwszego barażu o mundial zostało raptem 18 dni. Już 26 marca zagramy z Albanią na PGE Narodowym. Jeśli konfrontacja zakończy się dla nas pomyślnie, pięć dni później - już bezpośrednio o awans - zmierzymy się w gościnie ze zwycięzcą spotkania Ukraina - Szwecja.

Andrzej Klemba
Piłkarz w biało-czerwonym stroju reprezentacji Polski z numerem 10, znajdujący się na boisku podczas meczu, w tle rozmazana publiczność stadionu.
Sebastian SzymańskiAndrzej IwanczukEast News
Dwóch piłkarzy reprezentacji Polski w czerwonych strojach świętuje zdobycie bramki na stadionie, wyrażając radość oraz emocje związane z meczem piłki nożnej. Jeden zawodnik z numerem 20 na koszulce, drugi z numerem 10.
Sebastian Szymański i Piotr ZielińskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Mężczyzna w okularach i ciemnej koszuli energicznie gestykuluje, wyciągając rękę i wskazując palcem, w tle rozmazane postacie oraz czerwone tło.
Jan UrbanWojtek RadwańskiAFP
