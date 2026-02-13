Sensacyjna porażka giganta. Piłkarz Urbana zachwycił. Cztery gole

Sebastian Szymański to niezwykle istotny element zespołu Jana Urbana. W październiku zdobył bramkę i zanotował asystę w meczu z Litwą w ramach eliminacji mistrzostw świata. Wówczas był zawodnikiemFenerbahce, jednak już wtedy spekulowano, że Polak opuści Turcję.

I tak też się stało. Dokładnie 22 stycznia 26-latka za niecałe dziesięć milionów euro wykupiło Stade Rennais, gdzie wypożyczony z Galatasaray jest również Przemysław Frankowski, który obecnie leczy kontuzję. Zespół ten należy obecnie do czołówki tabeli Ligue 1, choć w ostatnim czasie spisywał się bardzo kiepsko. Po przyjściu Szymańskiego Rennes przegrało cztery mecze z rzędu, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.

PSG na kolanach. Szymański z asystą w Ligue 1

Zespół naszego rodaka poległ kolejno przeciwko Lorient (0:2) i AS Monaco (0:4) w lidze, z Olympiquem Marsylia (0:3) w krajowym pucharze oraz 1:3 z RC Lens, powracając do zmagań w Ligue 1. W każdym z tych spotkań - krócej lub dłużej - grał Szymański, który nie potrafił wspomóc kolegów liczbami.

W piątek 13 lutego Rennes w 22. kolejce zmierzyło się u siebie z Paris Saint-Germain. To goście byli zdecydowanymi faworytami, szczególnie w momencie kryzysu ekipy prowadzonej przez Sebastiena Tamboureta, który najprawdopodobniej tymczasowo przejął zespół cztery dni temu po odejściu Habiba Beye. Tymczasem byliśmy świadkami ogromnej niespodzianki.

W 34. minucie wynik starcia otworzył Mousa Tamari. Po przerwie gospodarze podwyższyli prowadzenie. Do wykonania jednego z rzutów rożnych podszedł Sebastian Szymański. 50-krotny reprezentant Polski posłał idealne dośrodkowanie w pole karne z lewej nogi. Do piłki wyskoczył Esteban Lepaul, który umieścił ją w siatce po precyzyjnym uderzeniu z główki.

PSG przegrywało już 0:2. W 72. minucie bramkę kontaktową zdobył Ousmane Dembele, jednak było już za późno. Dziewięć minut później to Rennes dołożyło trzecie trafienie (autorstwa Breela Embolo) i zamknęło spotkanie wynikiem 3:1, z nowym szkoleniowcem na ławce.

Tym samym Szymański zanotował pierwszą asystę w nowym klubie i nowej lidze. Miejmy nadzieję, że 26-latek utrzyma dobrą formę aż do marcowych baraży o mundial. Obecnie jego zespół zajmuje piąte miejsce w tabeli (34 pkt). Za tydzień rywalami Rennes będzie Auxerre.

Sebastian Szymański Andrzej Iwańczuk East News

Jakub Kamiński, Robert Lewandowski, Sebastian Szymański Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Sebastian Szymański Marcin Golba AFP

