Sensacyjna porażka giganta. Piłkarz Urbana zachwycił. Cztery gole

Michał Chmielewski

W piątkowy wieczór Paris Saint-Germain w ramach 22. kolejki Ligue 1 zagrało na wyjeździe z Rennes. Od pierwszej minuty po boisku w podstawowym składzie gospodarzy biegł Sebastian Szymański. Drużyna reprezentanta Polski sprawiła ogromną niespodziankę. Na własnym stadionie pokonała giganta 3:1. Nasz kadrowicz mocno przyczynił się do sensacyjnego zwycięstwa.

Zawodnik drużyny w czerwono-czarnym stroju wykonuje wślizg, próbując odebrać piłkę piłkarzowi drużyny w białych barwach podczas meczu piłkarskiego na stadionie.
Sebastian SzymańskiDamien MeyerEast News/AFP

Sebastian Szymański to niezwykle istotny element zespołu Jana Urbana. W październiku zdobył bramkę i zanotował asystę w meczu z Litwą w ramach eliminacji mistrzostw świata. Wówczas był zawodnikiemFenerbahcejednak już wtedy spekulowano, że Polak opuści Turcję.

I tak też się stało. Dokładnie 22 stycznia 26-latka za niecałe dziesięć milionów euro wykupiło Stade Rennais, gdzie wypożyczony z Galatasaray jest również Przemysław Frankowski, który obecnie leczy kontuzję. Zespół ten należy obecnie do czołówki tabeli Ligue 1, choć w ostatnim czasie spisywał się bardzo kiepsko. Po przyjściu Szymańskiego Rennes przegrało cztery mecze z rzędu, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.

Szymon Rojek: Drabinka Ligi Konferencji jest bardzo niesymetrycznaPolsat Sport

PSG na kolanach. Szymański z asystą w Ligue 1

Zespół naszego rodaka poległ kolejno przeciwko Lorient (0:2) i AS Monaco (0:4) w lidze, z Olympiquem Marsylia (0:3) w krajowym pucharze oraz 1:3 z RC Lens, powracając do zmagań w Ligue 1. W każdym z tych spotkań - krócej lub dłużej - grał Szymański, który nie potrafił wspomóc kolegów liczbami.

W piątek 13 lutego Rennes w 22. kolejce zmierzyło się u siebie z Paris Saint-Germain. To goście byli zdecydowanymi faworytami, szczególnie w momencie kryzysu ekipy prowadzonej przez Sebastiena Tamboureta, który najprawdopodobniej tymczasowo przejął zespół cztery dni temu po odejściu Habiba Beye. Tymczasem byliśmy świadkami ogromnej niespodzianki.

    W 34. minucie wynik starcia otworzył Mousa Tamari. Po przerwie gospodarze podwyższyli prowadzenie. Do wykonania jednego z rzutów rożnych podszedł Sebastian Szymański. 50-krotny reprezentant Polski posłał idealne dośrodkowanie w pole karne z lewej nogi. Do piłki wyskoczył Esteban Lepaul, który umieścił ją w siatce po precyzyjnym uderzeniu z główki.

    PSG przegrywało już 0:2. W 72. minucie bramkę kontaktową zdobył Ousmane Dembele, jednak było już za późno. Dziewięć minut później to Rennes dołożyło trzecie trafienie (autorstwa Breela Embolo) i zamknęło spotkanie wynikiem 3:1, z nowym szkoleniowcem na ławce.

    Tym samym Szymański zanotował pierwszą asystę w nowym klubie i nowej lidze. Miejmy nadzieję, że 26-latek utrzyma dobrą formę aż do marcowych baraży o mundial. Obecnie jego zespół zajmuje piąte miejsce w tabeli (34 pkt). Za tydzień rywalami Rennes będzie Auxerre.

    Piłkarz w biało-czerwonym stroju reprezentacji Polski z numerem 10, znajdujący się na boisku podczas meczu, w tle rozmazana publiczność stadionu.
    Sebastian SzymańskiAndrzej IwańczukEast News
    Trzech piłkarzy reprezentacji Polski ubranych w czerwone stroje, obejmujących się wzajemnie na boisku po zdobyciu bramki. W tle widać rozmytą trybunę stadionu.
    Jakub Kamiński, Robert Lewandowski, Sebastian SzymańskiGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
    Piłkarz w białej koszulce reprezentacji Polski z godłem oraz czerwonym kołnierzem, na tle rozmytego stadionu wypełnionego kibicami.
    Sebastian SzymańskiMarcin GolbaAFP
