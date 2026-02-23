Przebudzenie reprezentanta Polski. Francuzi są zachwyceni, ależ werdykt

W szczytowych momentach formy Sebastiana Szymańskiego - jeszcze za czasów Fenerbahce - mówiło się o wielkich transferach. Pod koniec swojego pobytu w Turcji nasz kadrowicz nie spisywał się już tak dobrze, potrzebował zmiany otoczenia. Padło na Stade Rennes, które zapłaciło za niego niemal dziesięć milionów euro

W czterech pierwszych meczach Szymański nie zdołał odpowiednio pomóc drużynie. Zespół Polaka poniósł komplet porażek. W międzyczasie zwolniony został trener Habib Beye, którego na moment, tymczasowo zastąpił Sebastien Tambouret. I to pod jego wodzą Rennes sensacyjnie pokonało u siebie PSG 3:1, a były piłkarz Legii zanotował pierwszą asystę w nowym klubie.

Francuzi zachwyceni Szymańskim. Kapitalne wieści dla Urbana

W niedzielę, nieco ponad tydzień po ograniu zeszłorocznych triumfatorów Ligi Mistrzów, Rennes w 23. kolejce Ligue 1 zagrało na wyjeździe z Auxerre. Sebastian Szymański znów pojawił się w podstawowej jedenastce. Tym razem ekipę gości prowadził już nowy szkoleniowiec - Franck Haise.

Kiedy wybiła 22. minuta, 26-latek błysnął w debiucie trenera. Posłał świetne podanie górą do Estebana Lepaul, który przyjął piłkę na klatkę piersiową i huknął pod poprzeczkę. Dzięki temu Rennes błyskawicznie, w dwie minuty wyszło na dwubramkowe prowadzenie, a ostatecznie spotkanie zakończyło się ich zwycięstwem 3:0.

Polski pomocnik zanotował drugą asystę z rzędu po wspomnianym starciu z zespołem Luisa Enrique. Widać, że jest w bardzo dobrej dyspozycji, przypominają się czasy jego świetności z Federbahce czy Feyenoordu. Jego występ z Auxerre skomentowały francuskie media.

"Dobry mecz dla ofensywnego pomocnika. Elegancki w prowadzeniu piłki i inspirujący w podaniach, Polak zachwycił pięknym podaniem do Lepaula przy drugim golu dla Rennes. Na pozycji rozgrywającego był bardzo dobry zarówno w ataku, jak i w obronie, wykonując 5 skutecznych wślizgów na 6 prób. W 78. minucie został zastąpiony przez Djaoui Cisse" - czytamy na łamach maxifoot.fr, gdzie Szymański otrzymał notę "7".

Inni eksperci piszą wprost, że Polak jest odpowiedzialny za napędzanie gry swojej drużyny. "Prowadzeni przez znakomitego Sebastiana Szymańskiego, skutecznego zarówno w obronie, jak i w ataku, Rennes podwoiło prowadzenie. Dwie minuty później reprezentant Polski popisał się znakomitym podaniem do Estebana Lepaula" - relacjonowano. Za to na oficjalniej stronie klubu jego asystę skitowano jako "świetne podanie".

Łącznie 26-latek zagrał dla Stade Rennes już sześć spotkań. Obecnie przedstawiciel Ligue 1 zajmuje szóste miejsce w tabeli (37 pkt). Miejmy nadzieję, że taką formę Szymański utrzyma aż do baraży, które odbędą się za miesiąc. To piłkarz, którego niezwykle ceni Jan Urban.

