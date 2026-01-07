Nie tylko Porto będzie bardziej "polskie". To byłby hit, reprezentant rozmawia ze znanym klubem

Sebastian Szymański jeszcze do końca ubiegłego sezonu dosyć regularnie zaliczał występy w wymiarze pełnych 90 minut w barwach Fenerbahce - w obecnej kampanii jego sytuacja wśród "Żółtych Kanarków" jednak nie rysuje się już tak dobrze.

Polak to obecnie raczej rezerwowy klubu ze Stambułu, a ostatnio zebrał on nawet szczególnie dużo krytyki w związku ze swym - notabene bardzo krótkim - występem w Superpucharze Turcji przeciwko Samsunsporowi. Wydaje się, że jego - co najmniej tymczasowe - przenosiny znad Bosforu są nieuniknione.

Na szczęście dla Szymańskiego chętnych na jego zakontraktowanie absolutnie nie brakuje - sporo mówiło się niedawno o jego możliwym dołączeniu do Olympique Lyon, aczkolwiek teraz pojawiły się też wieści o jeszcze innej ekipie z Ligue 1.

Stade Rennais zainteresowane Szymańskim, rozmowy ruszają z kopyta. Polak jest rozchwytywany

Mowa o Stade Rennais, a więc m.in. trzykrotnych zdobywcach Pucharu Francji, w których szeregach notabene jest obecnie już inny reprezentant Polski - Przemysław Frankowski. Niewykluczone więc, że ekipa z Bretanii będzie kolejną uznaną europejską firmą po FC Porto, która stanie się mocno "biało-czerwona".

O potencjalnym dołączeniu do SR ze strony Szymańskiego jako pierwszy doniósł turecki dziennikarz Yagiz Sabuncuoglu, który dodatkowo wskazał, że do spotkania agenta zawodnika z przedstawicielami "Czerwono-Czarnych" miałoby dojść już w tę środę.

To jednak niejedyny istotny detal - Sabuncuoglu wskazał jednocześnie, ze Fenerbahce właśnie odrzuciło ofertę PSV Eindhoven za pomocnika opiewającą na 9 mln euro. 26-latek jest doskonale znany w Holandii - nie tak dawno wszak reprezentował on barwy Feyenoordu Rotterdam.

Stade Rennais w czołówce francuskich rozgrywek. Frankowski i spółka walczą o puchary

Stade Rennais to na ten moment szósty zespół w tabeli Ligue 1 mający na swym koncie 30 punktów - o 10 "oczek" mniej niż liderzy z RC Lens. Wydaje się, że celem minimum dla "Les Rouge et Noirs" jest obecnie zajęcie lokaty gwarantującej udział w Lidze Mistrzów.

