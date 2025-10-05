Mbappe wyjechał nagle z Hiszpanii. Wszystko wyszło na jaw późnym wieczorem

Kylian Mbappe nie narzeka w ostatnich godzinach na brak powodów do zadowolenia. W sobotę ustalił wynik ligowego meczu z Villarrealem na 3:1. Dzień później Barcelona została rozbita przez Sevillę, dzięki czemu "Królewscy" zachowali pozycję lidera La Liga. A potem był udany wieczór we Francji.

Gwiazdor "Los Blancos" gościł na obiekcie Lille OSC, gdzie zawitała ekipa PSG. Broniący tytułu paryżanie objęli prowadzenie w 66. minucie po golu Nuno Mendesa. Nie zgarnęli jednak pełnej puli.

Kylian Mbappe na meczu Ligue 1. Z trybun oklaskiwał bramkę młodszego brata

Pięć minut przed końcem spotkania wyrównującą bramkę zdobył Ethan Mbappe, ustalając w ten sposób końcowy rezultat. To 18-letni brat Kyliana. W barwach Lille rozgrywa drugi sezon. Latem ubiegłego roku przeniósł się tam... z młodzieżowej drużyny PSG.

Kamery pokazały rozradowanego napastnika Realu, który na trybunach nie krył radości po golu Ethana. Starszy z braci Mbppe akurat do zespołu ze stolicy nie pała szczególną sympatią. Parc des Princes opuszczał przed obecnym sezonem w nie najlepszym klimacie.

Panuje przekonanie, że nastolatek nie otrzymał propozycji prolongaty kontraktu z PSG w odwecie za przejście Kyliana do La Liga bez kwoty odstępnego.

- Jego Realem Madryt był PSG. Jego marzenie z dzieciństwa to PSG. W pewnym momencie powiedziałem mu nawet: "Jeśli chcesz, przedłużę kontrakt i możesz zostać, zostaniemy tutaj razem". Zrezygnowałbym z marzeń o Madrycie i zostałbym dla niego. Ale nie chciał tego - opowiadał w jednym z wywiadów obecny lider strzelców ekstraklasy Hiszpanii.

Mimo niedzielnej porażki paryżanie pozostali na fotelu lidera. Po siedmiu kolejkach mają na koncie 16 punktów. Pięć więcej niż obecnie siódme w tabeli Lille.

Rozwiń

Statystyki meczu Lille OSC 1 - 1 PSG Posiadanie piłki 37% 63% Strzały 9 17 Strzały celne 3 5 Strzały niecelne 2 7 Strzały zablokowane 4 5 Ataki 85 123

Polsat Sport

Kylian Mbappe VYACHESLAV OSELEDKO AFP

Kylian Mbappe AFP

Ethan Mbappe SAMEER AL-DOUMY AFP