Mbappe wyjechał nagle z Hiszpanii. Wszystko wyszło na jaw późnym wieczorem

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Kylian Mbappe opuścił Hiszpanię i wrócił na chwilę do Francji. W niedzielny wieczór widziany był na obiekcie Lille OSC, gdzie ligową potyczkę rozgrywała akurat ekipa PSG. Obrońcy tytułu zremisowali w gościnie 1:1, a bramkę na wagę punktu w 85. minucie zdobył dla gospodarzy... Ethan Mbappe. Gwiazdor Realu Madryt oklaskiwał wyczyn młodszego brata z wysokości trybun.

Kylian Mbappe
Kylian MbappeAFP

Kylian Mbappe nie narzeka w ostatnich godzinach na brak powodów do zadowolenia. W sobotę ustalił wynik ligowego meczu z Villarrealem na 3:1. Dzień później Barcelona została rozbita przez Sevillę, dzięki czemu "Królewscy" zachowali pozycję lidera La Liga. A potem był udany wieczór we Francji.

Gwiazdor "Los Blancos" gościł na obiekcie Lille OSC, gdzie zawitała ekipa PSG. Broniący tytułu paryżanie objęli prowadzenie w 66. minucie po golu Nuno Mendesa. Nie zgarnęli jednak pełnej puli.

Kylian Mbappe na meczu Ligue 1. Z trybun oklaskiwał bramkę młodszego brata

Pięć minut przed końcem spotkania wyrównującą bramkę zdobył Ethan Mbappe, ustalając w ten sposób końcowy rezultat. To 18-letni brat Kyliana. W barwach Lille rozgrywa drugi sezon. Latem ubiegłego roku przeniósł się tam... z młodzieżowej drużyny PSG.

Kamery pokazały rozradowanego napastnika Realu, który na trybunach nie krył radości po golu Ethana. Starszy z braci Mbppe akurat do zespołu ze stolicy nie pała szczególną sympatią. Parc des Princes opuszczał przed obecnym sezonem w nie najlepszym klimacie.

Panuje przekonanie, że nastolatek nie otrzymał propozycji prolongaty kontraktu z PSG w odwecie za przejście Kyliana do La Liga bez kwoty odstępnego.

- Jego Realem Madryt był PSG. Jego marzenie z dzieciństwa to PSG. W pewnym momencie powiedziałem mu nawet: "Jeśli chcesz, przedłużę kontrakt i możesz zostać, zostaniemy tutaj razem". Zrezygnowałbym z marzeń o Madrycie i zostałbym dla niego. Ale nie chciał tego - opowiadał w jednym z wywiadów obecny lider strzelców ekstraklasy Hiszpanii.

Mimo niedzielnej porażki paryżanie pozostali na fotelu lidera. Po siedmiu kolejkach mają na koncie 16 punktów. Pięć więcej niż obecnie siódme w tabeli Lille.

    Ligue 1 McDonald’s
    7 kolejka
    05.10.2025
    20:45
    Zakończony
    Ethan Mbappe
    85'
    Nuno Mendes
    66'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Lille OSC
    PSG
    Rezerwowi

    Statystyki meczu

    Lille OSC
    1 - 1
    PSG
    Posiadanie piłki
    37%
    63%
    Strzały
    9
    17
    Strzały celne
    3
    5
    Strzały niecelne
    2
    7
    Strzały zablokowane
    4
    5
    Ataki
    85
    123
    Piłkarz w białym stroju Realu Madryt koncentruje się na przyjęciu piłki podczas meczu na stadionie, w tle widoczna rozmyta publiczność.
    Kylian MbappeVYACHESLAV OSELEDKOAFP
    Kylian Mbappe jest już raczej pewny tytułu króla strzelców La Liga w sezonie 2024/25
    Kylian MbappeAFP
    Piłkarz w czerwonym stroju z logo klubu wykonuje gest z rękami uniesionymi nad głową podczas meczu, w tle widownia stadionu
    Ethan MbappeSAMEER AL-DOUMYAFP

