Partner merytoryczny: Eleven Sports

Francuzi wracają do Krychowiaka. Szybka decyzja. Zadecydował jeden argument

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Grzegorz Krychowiak właśnie we Francji przeistoczył się z adepta futbolu w piłkarza ligowego formatu. Reprezentował cztery tamtejsze kluby, w tym giganta z Paryża - PSG. Tam też poznał swoją obecną żonę Celię Jaunat. Kraj nad Sekwaną zawsze będzie traktował z ogromnym sentymentem. Jak się okazuje, jest tam sympatycznie wspominany. Świadczy o tym klip, jaki w czwartek pojawił się w przestrzeni wirtualnej.

Dwóch piłkarzy Paris Saint-Germain w granatowych koszulkach z logo zespołu wyraża ogromną radość, ściskając pięści. Z tyłu widoczny jest trzeci zawodnik i rozmyty tłum kibiców.
Grzegorz Krychowiak z czasów gry w Paris SGFRANCK FIFEAFP

W mediach społecznościowych Ligue 1 zamieszczono 29 stycznia klip z najlepszymi akcjami Grzegorza Krychowiaka w ekstraklasie Francji. Nagranie liczy sobie tylko 21 sekund. Można zatem z przymrużeniem oka założyć, że chodziło o naprawdę best of the best.

Gest jak najbardziej sympatyczny, bo wykonany nieprzypadkowo. Właśnie dzisiaj Krychowiak kończy 36 lat.

Grzegorz Krychowiak piłkarskiego abecadła uczył się we Francji. Kontrakt z PSG był zwieńczeniem tej drogi

Miał 16 lat, gdy trafił do Girondins Bordeaux. Tam występował w juniorach i w drużynie rezerw. Seniorską karierę rozpoczął po przeprowadzce do Stade de Reims.

Później reprezentował jeszcze barwy FC Nantes. Po dwóch latach w hiszpańskiej Sevilli wrócił na rok do Francji. Sezon 2016/17 - po udanych dla Polski finałach ME - spędził w PSG.

Zobacz również:

Selekcjoner Jan Urban
Reprezentacja

Polscy kibice zdruzgotani. Do baraży 56 dni. Spełnia się najgorszy koszmar

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Mówiło się, że z paryskiego giganta "Krycha" musiał odejść, bo próbował "ustawiać" szatnię. Nigdy nie odniósł się do tak sformułowanej teorii. W stolicy Francji do dzisiaj ma luksusowy apartament i przy każdej okazji podkreśla, że czuje się tam wyśmienicie.

    I jeszcze niepośledni wątek dotyczący życia osobistego. We Francji poznał swoją przyszłą żonę, Celię Jaunat. Pobrali się pod koniec 2019 roku.

    Krychowiak ma na koncie równo 100 gier w reprezentacji Polski. Jesienią ubiegłego roku ogłosił zakończenie wyczynowej kariery. Ale widziany był jeszcze potem... w barwach Radzymina Mazur.

    W ostatnim czasie wcielił się w rolę nowoczesnego dziennikarza. Na antenie RMF FM prowadzi autorski podcast "W stylu Krychowiaka".

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Coraz głośniej o transferze Lewandowskiego. Tylko II liga. Ale klub z ambicjami

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Mężczyzna z brodą i długimi włosami spiętymi w kucyk, ubrany w granatową marynarkę i jasnoniebieską koszulę, patrzy w dal z lekkim uśmiechem, oparty o ścianę w nowoczesnym, jasnym wnętrzu.
      Grzegorz KrychowiakMichal WozniakEast News
      Grzegorz Krychowiak uwikłały jest w potężny skandal wokół reprezentacji Polski
      Grzegorz KrychowiakFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Bramkarz w żółtym stroju wyciąga ręce, aby złapać piłkę, podczas gdy zawodnik w granatowym stroju z logo Fly Emirates podnosi wysoko nogę, próbując trafić piłkę. Obaj zawodnicy skupieni na akcji, w tle widoczni inni piłkarze.
      Grzegorz Krychowiak w barwach PSGFRANCK FIFEAFP
      Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w polskim futbolu. WIDEOPaulina Czarnota BojarskaINTERIA.PL

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja