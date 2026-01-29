Francuzi wracają do Krychowiaka. Szybka decyzja. Zadecydował jeden argument

W mediach społecznościowych Ligue 1 zamieszczono 29 stycznia klip z najlepszymi akcjami Grzegorza Krychowiaka w ekstraklasie Francji. Nagranie liczy sobie tylko 21 sekund. Można zatem z przymrużeniem oka założyć, że chodziło o naprawdę best of the best.

Gest jak najbardziej sympatyczny, bo wykonany nieprzypadkowo. Właśnie dzisiaj Krychowiak kończy 36 lat.

Grzegorz Krychowiak piłkarskiego abecadła uczył się we Francji. Kontrakt z PSG był zwieńczeniem tej drogi

Miał 16 lat, gdy trafił do Girondins Bordeaux. Tam występował w juniorach i w drużynie rezerw. Seniorską karierę rozpoczął po przeprowadzce do Stade de Reims.

Później reprezentował jeszcze barwy FC Nantes. Po dwóch latach w hiszpańskiej Sevilli wrócił na rok do Francji. Sezon 2016/17 - po udanych dla Polski finałach ME - spędził w PSG.

Mówiło się, że z paryskiego giganta "Krycha" musiał odejść, bo próbował "ustawiać" szatnię. Nigdy nie odniósł się do tak sformułowanej teorii. W stolicy Francji do dzisiaj ma luksusowy apartament i przy każdej okazji podkreśla, że czuje się tam wyśmienicie.

I jeszcze niepośledni wątek dotyczący życia osobistego. We Francji poznał swoją przyszłą żonę, Celię Jaunat. Pobrali się pod koniec 2019 roku.

Krychowiak ma na koncie równo 100 gier w reprezentacji Polski. Jesienią ubiegłego roku ogłosił zakończenie wyczynowej kariery. Ale widziany był jeszcze potem... w barwach Radzymina Mazur.

W ostatnim czasie wcielił się w rolę nowoczesnego dziennikarza. Na antenie RMF FM prowadzi autorski podcast "W stylu Krychowiaka".

