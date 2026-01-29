Partner merytoryczny: Eleven Sports

Fatalna diagnoza byłego reprezentanta ws. kadrowicza Urbana. Te słowa brzmią jak wyrok

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

22 stycznia staliśmy się świadkami długo wyczekiwanego ruchu transferowego. Po tygodniach dywagacji Sebastian Szymański opuścił szeregi Fenerbahce, definitywnie przenosząc się do Stade Rennes. Dla wielu obserwatorów ruch ten wydaje się rozsądnym posunięciem. Inne zdanie na ten temat ma jednak były już reprezentant Polski Kamil Kosowski.

Dwaj piłkarze reprezentacji Polski w białych koszulkach z czerwonymi akcentami rozmawiają podczas meczu, na pierwszym planie skupieni na sobie, w tle nieostre sylwetki innych zawodników oraz kibiców, w lewym górnym rogu widoczny wstawiony portret mężcz...
Nieprzyjemna diagnoza ws. kadrowicza Jana UrbanaANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPEast News/AFP

Od kilku tygodni w przestrzeni medialnej pojawiały się informacje o niepokojącej sytuacji Sebastiana Szymańskiego. Reprezentant Polski, który jeszcze do niedawna wybiegał na murawę w barwach Fenerbahce, nie notował bowiem zadowalającego sezonu.

Już od pewnego czasu mówiło się, że dni 26-latka w tureckiej ekipie są policzone. Włodarze "Żółtych Kanarków" chcieli jednak odzyskać jak największą część kwoty, którą w 2023 roku wyłożyli za Szymańskiego (około 10,7 mln euro dla Dynama Moskwa). Finansowe oczekiwania Fenerbahce spełniło ostatecznie Stade Rennes, które już wcześniej przejawiało duże zainteresowanie pozyskaniem pomocnika z kraju nad Wisłą.

Jeszcze przed finalizacją tego ruchu Jan Urban wspominał, że jakakolwiek forma "ucieczki" Szymańskiego z Turcji będzie najlepszym możliwym rozwiązaniem. Z opinią tą nie zgadza się jednak były reprezentant Polski Kamil Kosowski.

Kosowski ostrzega Szymańskiego. "Powinien podążyć w innym kierunku"

Kamil Kosowski był reprezentantem Polski w latach 2001-2009. W koszulce z orzełkiem na piersi rozegrał on 52 spotkania, strzelając 4 gole i notując 11 asyst. Jednocześnie reprezentował on barwy takich zespołów jak:Kaiserslautern, Southampton oraz Cadiz CF.

W rozmowie z portalem "Fakt" Kosowski wyraził swoje obawy dotyczące ostatecznego kierunku, w którym udał się Szymański. Zdaniem eksperta ruch ten to bowiem przysłowiowe "porwanie się z motyką na słońce".

"[...]. Początek (Szymańskiego red.) w Fenerbahce był niezwykle obiecujący, potem też doszła współpraca z legendarnym Jose Mourinho. Francja to skok na głęboką wodę i chyba Sebastian powinien podążyć w innym kierunku. Dlaczego? Bo w Ligue 1 rządzi jeden klub, który ma zdecydowaną przewagę. Można to porównać z Bundesligą i hegemonem, czyli Bayernem Monachium. Nie grasz w Paryżu, ale to nie oznacza, że będziesz miał łatwo" - mówi były reprezentant Polski.

Swoje zdanie Kosowski argumentował również między innymi sporym naciskiem na fizyczność we francuskiej ekstraklasie. Jego zdaniem nie są to odpowiednie warunki dla Szymańskiego, którego Kosowski dużo bardziej widziałby w Hiszpanii bądź Portugalii. Jako przykład były piłkarz wskazał na Jana Bednarka oraz Jakuba Kiwiora, którzy obecnie stanowią o sile defensywy lidera Liga Portugal - FC Porto.

Szymański zdążył już zaliczyć debiut w barwach Stade Rennes. Wszedł on z ławki rezerwowych w 77. minucie w przegranego spotkania z FC Lorient (0:2).

Zobacz również:

Alvaro Arbeloa
Liga Mistrzów

Arbeloa szybko pożegna Real Madryt? Głośno o następcy, mocny kandydat

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Piłkarz w biało-czerwonym stroju reprezentacji Polski z numerem 10, znajdujący się na boisku podczas meczu, w tle rozmazana publiczność stadionu.
Sebastian SzymańskiAndrzej IwańczukEast News
Trener w żółtej koszulce udziela wskazówek piłkarzowi w granatowym stroju z numerem 54; obaj skoncentrowani, trener wskazuje ręką kierunek na boisku, tło rozmyte, wskazuje na atmosferę meczu piłki nożnej.
Sebastian Szymański i Jose MourinhoSERHAT CAGDASAFP
Mężczyzna o siwych włosach stojący pod czarnym parasolem w trakcie deszczu, trzymający mikrofon z logo stacji sportowej, ubrany w ciemną kurtkę i bordowy golf.
Kamil KosowskiMICHAL KLAG/REPORTEREast News
Adrian Siemieniec obejmie zagraniczny klub? Gdzie może trafić "polski Naglesmann"? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja